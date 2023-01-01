SfCarwash.ru
SfCarwash.ru
+7 (499) 346-60-14
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Оборудование для мойки самообслуживания
Мы производим "под ключ" и поставляем оборудование для моек самообслуживания
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Каталог оборудования для автомойки самообслуживания
МСО 1 пост
КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ
Прием банковских карт
40 000 руб
Системы карт лояльности
35 000 руб
Вода
Пена
Воск
Монетоприемник
Купюроприемник
Система очистки воды (АРОС)
цена за 1 пост
360 000 руб.
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МСО 2 поста
КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ
Прием банковских карт
40 000 руб
Системы карт лояльности
35 000 руб
Вода
Пена
Воск
Монетоприемник
Купюроприемник
Система очистки воды (АРОС)
цена за 2 поста
720 000 руб.
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МСО 3 поста
КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ
Прием банковских карт
40 000 руб
Системы карт лояльности
35 000 руб
Вода
Пена
Воск
Монетоприемник
Купюроприемник
Система очистки воды (АРОС)
цена за 3 поста
1 080 000 руб.
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МСО 4 поста
КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ
Прием банковских карт
40 000 руб
Системы карт лояльности
35 000 руб
Вода
Пена
Воск
Монетоприемник
Купюроприемник
Система очистки воды (АРОС)
цена за 4 поста
1 440 000 руб.
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Терминал для мойки самообслуживания
Мы разработали уникальный и надежный пульт управления для моек самообслуживания
Понятный интерфейс
Надежный и защищенный корпус с системой Антивандал
Оплата банковской картой и картой лояльности
размягчает заевшие комки грязи
Пена
защита лакокрасочного покрытия машины
Воск
не оставляет разводов на корпусе авто
Осмос
Самые востребованные режимы для МСО, эффективность которых высоко оценили наши клиенты.
Заказать МСО
Консультация по МСО
Что входит в 1 пост МСО
Пульт управления МСО (терминал)
Оборудование (АВД, Консоль, Шланги, Пенокомплекты, Пистолетодержатель, Держатель ковриков и т.д.)
Пуско-наладка оборудования
Монтаж
Система очистки воды (АРОС)
Сертификаты для СЭС
Гарантия 1 год
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Осуществили боле 1600 заказов по установке МСО
За время работы мы придумали удобную систему коммуникации и быстрый способ доставки и установки оборудования под ключ.
Сколько стоит мойка самообслуживания
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Италия =450000
Китай = 380000
Россия = 360000
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Москва и МО
Санкт Петербург
Екатеринбург
Уфа
Казахстан
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Телефон:
+7 (499) 346-60-14
E-mil:
info@sfcarwash.ru
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г. Москва, Выборгская улица, 20к2
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